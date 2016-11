National Geographic 11:35 bis 12:00 Dokumentation Vergessene Schätze Schatzkammer Getreidemühle USA 2012 2016-12-07 17:25 Dolby 16:9 HDTV Merken In Westminster, Maryland, steht eine Getreidemühle aus dem 18. Jahrhundert, die leider mittlerweile mehr als baufällig ist. Vor dem unvermeidlichen Abriss durchforsten Jay, Dan und Mark die historische Ruine nach allem, was sich auf dem Markt für Antiquitäten und Kuriositäten zu Geld machen lässt. Einst war die Mühle ein wichtiges Infrastruktur-Zentrum für die Bewohner der angrenzenden Farmen, hier wurde ihr Korn gemahlen und für den Verkauf vorbereitet. Von diesen glanzvollen Zeiten ist rein äußerlich wenig geblieben, doch im Inneren der Mühle und der angrenzenden Lagerhallen finden sich zahlreiche vergessene Schätze: Landwirtschaftliche Geräte, wie sie vor Jahrzehnten genutzt wurden, Töpfe und Geschirr aus Urgroßmutters Zeiten und allerlei anderer Kleinkram. Sie verblassen aber angesichts des wichtigsten Funds, denn in der Mühle lagern zahlreiche völlig intakte, handbemalte Fliesen aus dem 19. Jahrhundert! Ein Sensationsfund, der bei Jay die Vorfreude auf einen satten Gewinn weckt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Abandoned