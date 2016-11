Syfy 20:40 bis 21:05 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Der dunkle Bund USA 2013 Stereo 16:9 Merken Einige Terroristen von Death Watch finden Darth Maul und Savage Oppress ohne Bewusstsein in einer Rettungskapsel und nehmen sie mit nach Zanbar. Nachdem die finsteren Sith-Brüder ihr Bewusstsein wiedererlangt haben, finden beide Parteien heraus, dass sie Feinde von Obi-Wan Kenobi sind und ihn lieber tot als lebendig sehen würden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12