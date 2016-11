Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Kreuzer ohne Wiederkehr USA 2013 Stereo 16:9 Merken Endlich werden die Droiden und Gascon von einem Schiff der Republik aufgenommen und glauben sich gerettet. Doch Gascons Freude ist verfrüht. Der Kreuzer wurde gekapert und befindet sich in den Händen der Separatisten. Und es kommt noch schlimmer. Wenn die Droiden nicht rechtzeitig eingreifen, wird das Schiff Bomben auf eine Station der Republik abwerfen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Altersempfehlung: ab 12

