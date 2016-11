Syfy 14:30 bis 15:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis Sateda CDN, USA 2006 Stereo 16:9 Merken Ronon sitzt in der Falle. Bei Erkundigungen in einem entlegenen Dorf wird er von Wraith gefangen genommen. Seine Kollegen Sheppard und Teyla werden nach Verhandlungen freigelassen und mobilisieren sofort alle verfügbaren Kräfte. Doch als sie zum Ort des Geschehens zurückkehren, finden sie ein Bild der Verwüstung vor. Von Ronon fehlt jede Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Flanigan (Colonel John Sheppard) Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Jason Momoa (Ronon Dex) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Paul McGillion (Dr. Carson Beckett) Alexandra Carter (Linor) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Robert C. Cooper Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Brenton Spencer Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12