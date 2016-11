Kinowelt 23:35 bis 01:20 Horrorfilm Zimmer 1408 USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mike Enslin hat zwei erfolgreiche Bücher über Hotels, in denen es angeblich spukt, veröffentlicht. Nach dem Tod seiner Tochter stürzt er sich noch kompromissloser in die Arbeit. Derzeit fasziniert ihn ein besonders mysteriöser Fall: Im Zimmer 1408 des New Yorker Dolphin Hotel sind unter seltsamen Umständen bereits 56 Gäste gestorben. Um der Wahrheit auf den Grund zu gehen, schlägt Mike alle Warnungen des Hotelmanagers in den Wind und übernachtet in Nr. 1408 - ein kafkaesker Alptraum beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Cusack (Mike Enslin) Samuel L. Jackson (Gerald Olin) Mary McCormack (Lily) Tony Shalhoub (Sam Farrell) Len Cariou (Mikes Vater) Jasmine Jessica Anthony (Katie) Kevin Dobson (Priester) Originaltitel: 1408 Regie: Mikael Håfström Drehbuch: Matt Greenberg, Scott Alexander, Larry Karaszewski Kamera: Benoît Delhomme Musik: Gabriel Yared Altersempfehlung: ab 16