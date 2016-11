Kinowelt 20:15 bis 22:05 Roadmovie The Straight Story USA, GB, F 1999 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für einen Oscar© Nominiert für einen Golden Globe Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Der 73-jährige Alvin lebt mit seiner geistig zurückgebliebenen Tochter Rose in Laurens, Iowa. Da die Jahre nicht spurlos an einem Menschen vorbeiziehen, sind seine Augen nicht mehr die Besten, er raucht, ernährt sich nicht sonderlich gesund und die Ärzte sagen, dass er sich an seinem Lebensabend befindet. Doch das hindert ihn nicht daran, noch einmal ein richtiges Abenteuer zu erleben. Als sein Bruder Lyle, mit dem er sich vor zehn Jahren verkracht und seither kein Wort mehr gewechselt hat, einen Schlaganfall erleidet, schwingt Alvin sich, in Ermangelung eines Führerscheins, kurzerhand auf seinen fahrbaren Rasenmäher und macht sich auf den Weg ins 500 Kilometer entfernte Blue River in Wisconsin, um den Streit zu begraben, ehe sie selbst unter die Erde wandern. Ein auf einer wahren Begebenheit basierendes Road-Märchen, das in gemächlicher Rasenmäher-Geschwindigkeit dahintuckelt und dennoch mitten ins Herz trifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Richard Farnsworth (Alvin Straight) Sissy Spacek (Rose Straight) Harry Dean Stanton (Lyle Straight) Everett McGill (Tom) Jane Galloway Heitz (Dorothy) Joseph A. Carpenter (Bud) Donald Wiegert (Sig) Originaltitel: The Straight Story Regie: David Lynch Drehbuch: John Roach, Mary Sweeney Kamera: Freddie Francis Musik: Angelo Badalamenti

