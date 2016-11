Kinowelt 14:35 bis 17:10 Dokumentation Hello Quo! GB 2012 16:9 Merken "Hello Quo!" ist die definitive Dokumentation über STATUS QUO und erzählt - in enger Zusammenarbeit mit der Band - die inzwischen 50-jährige(!) Bandgeschichte der lebenden Rocklegenden aus England. Zum ersten Mal und in vielen neuen, nie gezeigten Bildern erlebt der Zuschauer hautnah die einzigartige Erfolgsgeschichte eines der größten und langlebigsten Musikacts der Welt - von den Anfängen als Schülerband bis heute. Eine Erfolgsgeschichte, deren Ende noch lange nicht in Sicht ist. Die mitreißende Dokumentation von Regisseur Alan G. Parker bietet nicht nur jede Menge großartige Musik, sondern wirft auch einen tiefen Insider-Blick auf das kongeniale Gitarren-Duo Francis Rossi In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hello Quo Regie: Alan G. Parker