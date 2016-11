Kara ist Supermans Cousine und hat wie er die Katastrophe auf dem Heimatplaneten Krypton überlebt. Von ihrer Neugierde und den Lehren des Erfinders Zaltar angetrieben, reißt sie von dort aus und landet auf der Erde. Dort tarnt sie sich in dem kleinen Ort Midvale als das Schulmädchen Linda Lee, um es als Supergirl und mit ihren übernatürlichen Kräften mit der bösen Zauberin Selena aufzunehmen, die mithilfe einer außerirdischen Kugel die Weltherrschaft an sich reißen will. In Google-Kalender eintragen