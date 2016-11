Kinowelt 08:00 bis 09:40 Drama Ferien für eine Woche F 1980 16:9 20 40 60 80 100 Merken Nominiert für die Goldene Palme, Cannes Die junge Lehrerin Laurence steht kurz vor dem Zusammenbruch: Überanstrengung und Selbstzweifel drohen, sie arbeitsunfähig zu machen. Ihr eigenes Leben kommt neben der Lehrerrolle oft zu kurz, worunter auch ihre Familie und Freunde leiden. Der Arzt verordnet ihr eine Woche Zwangsurlaub. Doch die Arbeit lässt sie nicht los. Einer ihrer Schützlinge steht gleich am ersten Tag ihres Urlaubs vor der Tür, um Trost zu suchen. Doch nachdem sie sich ein paar Tage mit ihrem eigenen Umfeld und mit sich selbst beschäftigt hat, wird ihr bald klar: Sie wird den Beruf als Lehrerin nicht aufgeben. Le Nouvel Observateur schreibt: "Tavernier versteht es, uns in wenigen Sekunden mit dem in Berührung zu bringen, was das Eigene, das Unersetzliche jeder der gefilmten Personen ausmacht." und La Revue du Cinéma meint: "Der Film passt perfekt in die soziologische Lage Frankreichs." In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathalie Baye (Laurence) Michel Galabru (Mancheron) Gérard Lanvin (Pierre) Philippe Noiret (Michel Descombes) Flore Fitzgerald (Anne) Jean Dasté (Der Vater von Laurence) Marie-Louise Ebeli (Die Mutter von Laurence) Originaltitel: Une semaine de vacances Regie: Bertrand Tavernier Drehbuch: Bertrand Tavernier, Colo Tavernier, Marie-Françoise Hans Kamera: Pierre-William Glenn Musik: Pierre Papadiamandis Altersempfehlung: ab 12