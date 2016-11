13th Street 02:45 bis 03:05 Filme In sieben Tagen D 2014 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Adrian hat nur wenige Tage Zeit, sich zu entscheiden: Um seine Mutter vor brutalen Geldeintreibern zu schützen, muss er mit seinem besten Freund Aysun einen kriminellen Auftrag erledigen. Gegen alle Vernunft beschließt er, ihn anzunehmen - mit katastrophalen Folgen für alle Beteiligten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Selim Dursun (Thug) Omar El-Saeidi (Fuat) Shadi Hedayati (Melike) Dirk Moritz (Man in kiosk) Adrian Saidi (Adrian) Renée Weibel (Prostitute) Laura Weider (Woman in kiosk) Originaltitel: In sieben Tagen Regie: Holger Schumacher Drehbuch: Holger Schumacher Altersempfehlung: ab 16