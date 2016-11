13th Street 23:40 bis 00:30 Krimiserie Law & Order Das Glück hilft den Tapferen USA 1997 Stereo 16:9 Merken Drei maskierte Männer überfallen ein New Yorker Wettbüro. Ein Wachmann stirbt bei dem Überfall, ein weiterer wird verletzt. Bei ihren Ermittlungen gelangen Curtis (Benjamin Bratt) und Briscoe (Jerry Orbach) in einen ruhigen Vorort und treffen auf eine Bürgerwehr, die neue Mitglieder über das Internet anheuert. Vor Gericht tritt McCoy (Sam Waterston) gegen den freimütigen Anführer der Gruppe an, stellt schließlich seine eigenen Überzeugen in Frage und bringt zudem sein und Ross' (Carey Lowell) Leben in Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) Steven Hill (Adam Schiff) Denis O'Hare (Phil Christie) Originaltitel: Law & Order Regie: Constantine Makris Drehbuch: David Black Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post