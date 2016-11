13th Street 22:45 bis 23:40 Krimiserie Law & Order Mord im OP USA 1997 Stereo 16:9 Merken Curtis (Benjamin Bratt) und Briscoe (Jerry Orbach) untersuchen den Mord an einer Frau, die scheinbar wahllos aus einem fahrenden Auto heraus erschossen wurde. Der Ehemann des Opfers scheint mehr zu wissen, als er zugibt. Nachdem der Schütze überführt wurde, entdecken McCoy (Sam Waterston) und Ross (Carey Lowell) Unregelmäßigkeiten in den Krankenakten des Opfers, die viele Fragen aufwerfen. Es ist nicht mehr klar, ob der Schütze oder ein Arzt für den Tod der Frau verantwortlich ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Carey Lowell (Jamie Ross) Steven Hill (Adam Schiff) Michael Nouri (Dr. Donald Cosgrove) Originaltitel: Law & Order Regie: Matthew Penn Drehbuch: I.C. Rapoport Kamera: Richard Dobbs Musik: Mike Post

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 174 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 94 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 59 Min.