13th Street 17:45 bis 18:35 Krimiserie Navy CIS Blutsbrüder USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Verteidigungsminister wendet sich an Gibbs (Mark Harmon) und dessen Team. Es geht um einen Marinesoldaten, der an Leukämie erkrankt ist und nun dringend einen Knochenmarkspender benötigt. Nachdem zwei Brüder des Erkrankten, die ebenfalls Armeeangehörige waren, bei Kampfhandlungen ums Leben gekommen sind, soll der Navy CIS nun bei der Suche nach dem letzten noch lebenden Bruder helfen. Unterdessen reist die von ihrem Mann betrogene Ellie Bishop (Emily Wickersham) über Thanksgiving zu ihrer Familie nach Oklahoma. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Harmon (Leroy Jethro Gibbs) Michael Weatherly (Anthony DiNozzo) David McCallum (Dr. Donald Mallard) Pauley Perrette (Abby Sciuto) Sean Murray (Timothy McGee) Brian Dietzen (Jimmy Palmer) Emily Wickersham (Ellie Bishop) Originaltitel: NCIS: Naval Criminal Investigative Service Regie: Arvin Brown Drehbuch: Jennifer Corbett, Gary Glasberg Altersempfehlung: ab 16