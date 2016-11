Zee.One 23:10 bis 01:15 Drama König der Herzen IND 1996 Nach einer Vorlage von Dharmesh Darshan 20 40 60 80 100 Merken Die reiche Aarti Seghal führt in Mumbai ein komfortables Leben mit ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Doch die fehlenden Erinnerungen an ihre früh verstorbene Mutter lassen die junge Frau nicht los. Also macht sich Aarti auf zu einer Reise in die Vergangenheit in den kleinen Ort Palankhet. Am Flughafen der nächstgelegenen Stadt bleibt ihr als Transportmöglichkeit nach Palankhet lediglich der einzige verfügbare Taxifahrer übrig, Raja. Dieser ist ein mittelloser, aber stolzer und unbeugsamer Mann, der das Leben nach seinen Regeln lebt. Eher widerwillig muss sich Raja bald eingestehen, dass er sich in das Mädchen aus reichem Hause verliebt hat. Als plötzlich Aartis Vater auftaucht, um seine Tochter heim zu holen, widersetzt sich die junge Frau: Sie will Raja heiraten. Aartis Vater willigt ein unter der Bedingung, dass Raja mit nach Mumbai kommt und lernt, sich angemessen in der Gesellschaft zu verhalten. Im Gegenzug bekommen Raja und Aarti zur Hochzeit ein Haus geschenkt. Doch der in seiner Ehre gekränkte Raja lehnt ab: Er will nichts annehmen, das er als Almosen empfinden würde. Trotzdem setzt Aarti ihren Willen gegenüber ihrer Familie durch. Aber nicht jedem gefällt, dass sich ein mittelloser Taugenichts in die Familie eingeschlichen hat und sich das Geld der Seghals unter den Nagel reißen könnte. Bald drohen Intrigen und Habsucht, Aarti und Raja für immer auseinanderzureißen. Nicht zuletzt die Superstars Aamir Khan und Karisma Kapoor machten das herzzerreißende Drama zum absoluten Hit an den Kinokassen: Vielfach ausgezeichnet unter anderem mit fünf Filmfare Awards, Indiens Antwort auf den Oscar, war die hochemotionale Liebesgeschichte der erfolgreichste Film des Jahres. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aamir Khan (Raja Hindustani) Karisma Kapoor (Aarti Sehgal) Suresh Oberoi (Herr Sehgal - Aartis Vater) Archana Puran Singh (Shalini Sehgal/Shalu - Aartis Stiefmutter) Pramod Moutho (Swaraj -Shalus Bruder) Suresh Oberoi (Mr. Sehgal (Aarti's father)) Johnny Lever (Balvant Singh) Originaltitel: Raja Hindustaani Regie: Dharmesh Darshan Drehbuch: Robin Bhatt, Dharmesh Darshan Musik: Shravan Rathod, Nadeem Saifi, Surendra Singh Sodhi Altersempfehlung: ab 16