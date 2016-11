Disney Cinemagic 04:55 bis 06:25 Jugendfilm Mein Bruder, die Pfadfinderin! USA 2010 Stereo Dolby 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Als der 16-jährige Aaron Pearson durch einen Trick dazu gebracht wird, der Pfadfinderinnen-Führer seiner kleinen Schwester zu werden, glaubt er, dass sein cooles Leben dahin wäre - bis er entdeckt, dass er nun 12 unbezahlt arbeitende, enthusiastische, fleißige Bienchen (in Form von 10jährigen Pfadfinderinnen) zur Verfügung hat, die seine Hausarbeit erledigen, seine Hausaufgaben korrigieren und sogar sein altes Auto reparieren. Doch plötzlich ist die Zukunft der Pfadfindergruppe bedroht! Wird Aaron den Mädchen helfen? Als der 16-jährige Aaron Pearson durch einen Trick dazu gebracht wird, der Pfadfinderinnen-Führer seiner kleinen Schwester zu werden, glaubt er, dass sein früheres, cooles Leben dahin wäre - bis er entdeckt, dass er nun 12 unbezahlt arbeitende, enthusiastische, fleißige Bienchen (in Form von 10jährigen Pfadfinderinnen) zur Verfügung hat, die seine Hausarbeit erledigen, seine Hausaufgaben korrigieren und sogar sein altes Auto reparieren. Alles, was er im Gegenzug tun muss, ist ihnen ein Abzeichen zu verleihen. Doch als plötzlich die Zukunft der Pfadfindergruppe bedroht ist,tut Aaron alles dafür, um die Lage zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: G. Hannelius (Emily Pearson) Hutch Dano (Alex Pearson) Vicki Lewis (Dina Reams) Maurice Godin (Professor Pearson) David Lambert (Danny "Goose" Gustavo) Kelsey Chow (Matisse Burrows) Debra Mooney (Mrs. Jacklitz) Originaltitel: Den Brother Regie: Mark L. Taylor Drehbuch: James Krieg, Michael Horowitz Kamera: David A. Makin Musik: John van Tongeren Altersempfehlung: ab 6