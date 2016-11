Disney Cinemagic 23:20 bis 23:40 Trickserie Arielle die Meerjungfrau Die Geschichte zweier Krabben USA 1993 Stereo 16:9 HDTV Merken Zeus, ein früherer Schulkamerad von Sebastian, kommt zu Besuch. Sebastian fordert den Alleskönner offiziell heraus, sieht dabei aber ziemlich schlecht aus. Tintenfischarbeiter finden einen Leuchtstein, den Ursula unbedingt haben will, um König Tritons Dreizack außer Gefecht zu setzen. Die böse Seehexe verspricht Sebastian Unschlagbarkeit. Dieser erkennt rechtzeitig, daß es auf innere Größe ankommt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Little Mermaid Regie: Jamie Mitchell Drehbuch: Hans Christian Andersen, Tedd Anasti, Patsy Cameron Musik: Mark Watters

