Animal Planet 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Monster-Jäger - Bestien auf der Spur Bigfoot of Blair County: Thunder Brothers USA 2015 Merken Auf der Suche nach dem "Lightning Man" haben die Monster-Jäger ein mystisches Artefakt entdeckt: die so genannte Donnerklinge! Um mehr über die geheimnisvolle Steinaxt und ihre magischen Kräfte zu erfahren, trifft sich das Team mit einem lokalen Experten für Folklore und Sagengestalten der amerikanischen Ureinwohner. Handelt es sich bei dem mysteriösen Fund tatsächlich um einen rituellen Gegenstand längst vergessener Zeiten? Und falls ja: Welche Macht verbirgt sich hinter der sagenumwobenen Donneraxt? Während die Monster-Jäger Stück für Stück die Puzzleteile des Rätsels zusammenfügen, bemerken sie kaum, dass sie sich selbst in unmittelbarer Gefahr befinden... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Mountain Monsters

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 367 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:10 bis 05:00

Seit 177 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 97 Min. Das Schwiegermonster

Komödie

Sat.1 02:05 bis 03:40

Seit 62 Min.