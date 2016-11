FOX 02:40 bis 03:25 Serien Good Wife Old Spice USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Vor Gericht sind Alicia und Elsbeth erbitterte Kontrahentinnen, doch nun müssen sie ihren Rechtsstreit vorläufig auf Eis legen. Grund dafür: Ihre Mandanten werden von der Regierung beide der Wirtschaftsspionage bezichtigt. Diane sucht derweil nach einer Möglichkeit, mit der Kanzlei Florrick/Agos/Lockhart in die Räumlichkeiten von Lockhart/Gardner/Canning umzuziehen. Das führt allerdings zu einer heftigen Auseinandersetzung mit ihren ehemaligen Partnern David Lee und Louis Canning... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julianna Margulies (Alicia Florrick) Matt Czuchry (Cary Agos) Archie Panjabi (Kalinda Sharma) Makenzie Vega (Grace Florrick) Matthew Goode (Finn Polmar) Zach Grenier (David Lee) Christine Baranski (Diane Lockhart) Originaltitel: The Good Wife Regie: James Whitmore Jr. Drehbuch: Leonard Dick Kamera: Tim Guinness Musik: David Buckley Altersempfehlung: ab 12