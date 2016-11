FOX 05:20 bis 06:15 Actionserie Undercover Die Hinrichtung BUL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jaros Situation wird immer schwieriger. Zwar laufen die Geschäfte dank Rossen, aber Ivo hat seinen Tod in Auftrag gegeben. Martin scheint durch den von ihm verursachten, unabsichtlichen Tod seines Kollegen im Alkoholnebel zu versinken. Die Kollegen versuchen alles, um ihn wieder zur "aktivieren" und tatsächlich erweckt der Fall eines ermordeten Mädchens aus dem Umfeld von Ivo seine Neugier. Rossen hält unerbittlich an seinem Ziel fest, Rache wegen seiner Familie zu verüben und findet endlich einen Hintermann. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Ivaylo Zahariev (Martin Hristov) Vladimir Penev (Emil Popov) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov) Zahary Baharov (Ivo) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Dimitar Gochev Altersempfehlung: ab 16

