National Geographic People 11:15 bis 12:00 Dokumentation Babys: Start ins Leben Schwierige Geburt F 2013 2016-11-29 08:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Geburt eines Babys ist ein seit Urzeiten bewährter Prozess. Trotzdem: Komplikationen sind immer möglich. Zum Glück gibt es Ärzte und Hebammen, die helfend eingreifen können. Im Mittelpunkt dieser Folge von "Babys: Start ins Leben" stehen vier Profis, denen vier Risikofälle ihr ganzes Können abverlangen. So geht es u.a. um das Thema Frühgeburt und eine fehlgebildete Plazenta. Schließlich kommen auch noch Drillinge hinzu. In jedem Fall müssen die Spezialisten eines beherzigen: Cool bleiben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: 4 Babies A Second