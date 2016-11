National Geographic People 05:40 bis 06:05 Reportage David Rocco's Dolce Vita Unterwegs in Casentino CDN 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Jeder kennt das Chianti, ein Gebiet in der Toskana, dessen Wein weltweites Ansehen genießt. Doch nur wenigen ist Casentino ein Begriff. Zu Unrecht. Ebenfalls in der Toskana gelegen, haben in diesem Gebirgstal viele erstklassige Wein- und Käsehersteller ihren Sitz. Auch das Fleisch ist vorzüglich. Der lokale Metzger Simone Farcassi hat z.B. schon diverse Preise für seinen Prosciutto gewonnen. Ihn und noch viel mehr präsentiert er David auf einer kulinarischen Rundreise durch seinen Heimatort. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce Vita

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 07:30

Seit 270 Min. Ghost Dad

Komödie

RTL II 05:00 bis 06:20

Seit 60 Min. Familien im Brennpunkt

Dokusoap

RTL 05:25 bis 06:20

Seit 35 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 05:25 bis 06:05

Seit 35 Min.