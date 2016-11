Bibel TV 15:00 bis 16:30 Familienfilm Beyond the Heavens USA 2013 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Seit vor ein paar Jahren sein älterer Bruder verschwand, hat sich die Familie des zwölfjährigen Oliver nicht mehr wirklich von diesem Schlag erholt. Die Mutter verfiel in Depressionen, der Vater vergrub sich in der Arbeit und geht unter Umständen fremd. Oliver aber sucht einen Sinn im Leben und im Tod. Als er bei den Eltern keine Antwort findet, sucht er sie bei seinem Biologielehrer, in wissenschaftlichen Experimenten, in Büchern, in der Kirche. Nichts jedoch vermag seinen Hunger nach Erkenntnis zu stillen. Da naht Hilfe von unerwarteter Seite. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Nathan Gamble (Oliver Henry) Dendrie Taylor (Joan Henry) Corbin Bernsen (Gus Henry) Lawrence Pressman (Pastor Jim) Bruce Davison (Oliver Henry) Lloyd Warner (Barlowe Mann) Vernee Watson-Johnson (Chief Hauck) Originaltitel: Beyond the Heavens Regie: Corbin Bernsen Drehbuch: Corbin Bernsen Musik: Brenton Costa