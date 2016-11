Kabel1 Doku 04:15 bis 04:40 Dokumentation Die schrecklichsten Verbrechen der Welt Paul Bernado & Karla Homolka: Die Ken und Barbie-Killer USA 2011-2012 16:9 HDTV Merken Karla Homolka und Paul Bernado waren auf den ersten Blick ein Traumpaar: Sie blond und unschuldig, er gutaussehend und charmant. Sie heirateten am 29. Juni 1991. Am selben Tag fand man die in Zement gegossene Leiche der 14-jährigen Leslie Mahaffy. Das Paar hatte sie entführt, vergewaltigt, gefoltert und getötet. In der Presse wurde das sadistische Paar als "Ken and Barbie of Murder and Mayhem" bekannt. Ihnen wurde 1993 ein spektakulärer Prozess gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Crimes and Trials

