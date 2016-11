In regelmäßigen Abständen besucht der pensionierte Duke eine ältere Dame im Krankenhaus, die an Alzheimer leidet. Um ihr den Alltag zu versüßen und ihre Erinnerungen zu beleben, liest er ihr jedes Mal aus einem Notizbuch vor. In der Geschichte geht es um die wohlerzogene und aus reichem Haus stammende 17jährige Allie, die mit ihren Eltern den Sommer in einem kleinen amerikanischen Küstenstädtchen verbringt. Auf einem Fest lernt sie den aus ärmlichen Verhältnissen stammenden Noah kennen. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und erleben einen aufregenden Sommer. Doch Allies Eltern sind streng gegen eine Verbindung der beiden und dann muss Noah auch noch in den zweiten Weltkrieg?. In Google-Kalender eintragen