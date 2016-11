Das Erste 23:30 bis 00:55 Krimi Irene Huss, Kripo Göteborg - Tod im Pfarrhaus S, D 2008 Stereo Untertitel Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der 42-jährige Lehrer Jakob Schyttelius wird in seinem Haus mit einem großkalibrigen Gewehr aus nächster Nähe erschossen. Auch seine Eltern, Gemeindepfarrer Sten und dessen Frau Elsa Schyttelius, werden im Pfarrhaus nebenan förmlich hingerichtet. Am Tatort finden Irene Huss (Angela Kovács) und ihre Kollegen ein auf den Kopf gestelltes Pentagramm, das als Symbol der Satanisten gilt. Schon vor fünf Jahren ereignete sich in Sten Schyttelius' Gemeinde ein unaufgeklärter Ritualmord, in den anscheinend eine satanistische Sekte verwickelt war. Die esoterische Gemeindekantorin Eva Möller (Katarina Ewerlöf) will die dämonischen Kräfte mit magischen Mitteln bekämpfen und lädt Irene Huss zu einer spiritistischen Sitzung ein. Eher diesseitige Ermittlungsergebnisse erhofft sich die Kommissarin von Sten Schyttelius' Tochter Rebecka (Ylva Nilsson). Doch die Computerspezialistin befindet sich nach einem Nervenzusammenbruch in einer psychiatrischen Klinik. Die nahezu apathische Patientin gibt Irene Huss den vagen Hinweis auf ein Kinderhilfswerk, in dessen Auftrag sie und ihr Lebensgefährte, der Computerspezialist Christian Levenholz (Sven Ahlström), eine Internet-Recherche durchführten. Dabei stießen sie auf einen verzweigten Pädophilen-Ring, in dem eifrig Kinderpornos getauscht wurden. Das allein ist aber nicht der Grund für Rebeckas psychischen Zusammenbruch. Mit "Irene Huss, Kripo Göteborg - Tod im Pfarrhaus" gelang Regisseur Alexander Moberg ein im besten Sinne schwedischer Kriminalfilm nach der gleichnamigen Vorlage der Bestsellerautorin Helene Tursten. Die besondere Atmosphäre dieses Krimis verdankt sich der schillernden Figur der Kommissarin. Auf beiläufige Weise sieht Irene Huss die Verbrechen aus der Sicht einer Frau, ohne dass dabei der "weibliche Instinkt" klischeehaft strapaziert würde. Angela Kovács, bestens bekannt aus den Henning-Mankell-Adaptionen mit Krister Henriksson, verkörpert eine moderne, bodenständige Frau, die in ihrem Beruf aufgeht und dennoch für ihre Familie lebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Kovács (Irene Huss) Lars Brandeby (Sven Andersson) Reuben Sallmander (Krister Huss) Dag Malmberg (Jonny Blom) Eric Ericson (Fredrik Stridh) Emma Swenninger (Birgitta Moberg) Anki Lidén (Yvonne Stridner) Originaltitel: Irene Huss - Glasdjävulen Regie: Alexander Moberg Drehbuch: Stefan Ahnhem Kamera: Håkan Holmberg Musik: Thomas Hagby, Fredrik Lidin Altersempfehlung: ab 16