RTL2You 22:15 bis 23:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Ring frei USA 2010 16:9 HDTV Merken In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kris Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Khloé Kardashian (Herself) Caitlyn Jenner (Himself) Lisa Miles (Herself - Kris' Friend) Robert Garcia (Himself - Boxing Gym Trainer) Burt Jenner (Himself - Bruce's son) Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Regie: Chris Ray Drehbuch: Ryan Seacrest, Eliot Goldberg Musik: Benjamin Forrest Davis