RTL2You 12:35 bis 13:00 Trickserie One Piece Die Hexe von Kokos J 2000 Stereo Ruffy, Yosaku und Sanji begegnen einer hungrigen Monster-Seekuh, die sie bändigen und vor ihr Schiff spannen können. Lysop kann derweil Arlong entkommen und die Fischmenschen überreden, das Dorf in Ruhe zu lassen. Nami besucht das Grab ihrer Mutter. Sie möchte Arlong ihr Heimatdorf abkaufen, damit ihre Mutter Frieden findet. Originaltitel: One Piece Regie: Konosuke Uda