RTL2You 22:15 bis 23:05 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Unerwartete Zukunft USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Im Staffelfinale erfährt Kim, dass sich ihr Hausbau verschiebt, dabei rückt der Entbindungstermin immer näher. Scott beendet die Entziehungskur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kendall Jenner (Herself) Kris Jenner (Herself) Kylie Jenner (Herself) Kourtney Kardashian (Herself) Kim Kardashian West (Herself) Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12