RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Das Ende einer Schlacht J 2000 Stereo Merken Ruffy hat Don Creek besiegt, aber er selbst ist dabei ins Meer gestürzt. Sanji springt ihm nach, denn Ruffy kann ja nicht schwimmen. Gin, der Don Creek auf den Schultern wegträgt, bittet Sanji, Ruffy auszurichten, dass sie sich auf der Grand Line wieder sehen werden. Sanji gibt Gin zum Abschied das Einkaufsschiff der Baratie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Kônosuke Uda Altersempfehlung: ab 12