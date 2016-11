RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Nur der Wille zählt! J 2000 Stereo Merken Don Creeks Bombe enthielt ein giftiges Gas, gegen das sich die Freunde von Ruffy nur mit Masken schützen können. Jeff glaubt, dass darin ein Gegengift sei. Ruffy kämpft tapfer weiter und es gelingt ihm schließlich Don Creeks Speer zu zerstören. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Kônosuke Uda Altersempfehlung: ab 12

