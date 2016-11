RTL2You 12:10 bis 12:35 Trickserie One Piece Der Teufel hat eine Seele J 2000 Stereo Merken Ruffy wird beim Kampf mit Don Creek verletzt, woraufhin Gin Sanji angreift, der ihm nicht gewachsen ist. Doch plötzlich besinnt sich Gin anders und bittet Don Creek das Schiff und die Köche in Ruhe zu lassen. Don Creek wird jetzt erst richtig wütend und feuert eine Bombe auf das Schiff ab. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: One Piece Regie: Kônosuke Uda Altersempfehlung: ab 12

