RTL2You 08:30 bis 09:15 Dokusoap Köln 50667 D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Chris ist mit den Nerven am Ende, seitdem er weiß, dass Manu und Sophia miteinander geschlafen haben. Chico will sich bei Elli und Lina für die Aktion vom Vortag entschuldigen und trifft dabei auf Rafa, der denselben Plan hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Ingo Kantorek (Alex Kowalski), Diana Schneider (Samantha ?Sam? Berger), David Ortega (Diego Cortez), Christoph Oberheide (Jan Bremer), Jessica Faust (Chantal ?Chanti? Kuhnt), Andree Katic (Patrick Schumann), Patrick Schumann (Jack ?Opa? Winston), Janine P Originaltitel: Köln 50667