RTL2You 17:45 bis 18:35 Dokusoap Keeping up with the Kardashians Der große Anfang USA 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kourtney ist noch nicht bereit für einen großen Produktlaunch in New York. Ihe Schwestern wollen, dass sie sich endlich einbringt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mr. Brainwash (Himself) Jonathan Cheban (Himself) Mason Dash Disick (Himself) Penelope Scotland Disick (Herself) Reign Aston Disick (Himself) Corey Gamble (Himself) Caitlyn Jenner (Herself) Originaltitel: Keeping Up with the Kardashians Altersempfehlung: ab 12