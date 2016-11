Österreich 1 15:05 bis 16:00 Musik Apropos Musik "Zwischen Schwanenstadt und Kremsmünster" - Franz Xaver Süßmayrs Herkunft und Jugend Merken Der heurige große unbekannte Jahresregent Franz Xaver Süßmayr - er wurde vor 250 Jahren geboren - beschäftigt anlassgemäß auch die Wissenschaft: An seinem ersten wichtigen Ausbildungs- und Arbeitsort in Kremsmünster befasste man sich u.a. mit der genauen Herkunft des Komponisten und welche kompositorischen Aufgaben er im dortigen Benediktinerstift ausübte. In Google-Kalender eintragen Moderation: Johannes Leopold Mayer