"Wer nichts als Chemie versteht, versteht auch die nicht recht", heißt es bei Georg Christoph Lichtenberg, der Dichter und Physiker war - womit er einen notwendigen Zusammenhang von Kunst und Wissenschaft herstellt. Denn die Welt ist weder als rein ästhetisches Problem noch ausschließlich als Forschungsgegenstand zu begreifen. Wissenschaft beginnt mit Neugier, und Neugier wurzelt in der Fiktion, in der Gabe also, sich etwas vorstellen zu können, um dann einem Erkenntnisweg zu folgen. Da gibt es einerseits die Berichte über Träume, die wissenschaftliche Fragestellungen in Gang gebracht haben. Das mag die Ausnahme sein, aber Intuition, also etwas, das aus dem Unbewussten hervorbricht, ist die Basis sowohl der harten Naturwissenschaft wie der weichen Literatur. Auf Erkenntnis sind beide aus, nur die Beweisführung ist jeweils eine andere. Vieles beginnt mit dem Unmöglichen: das Fliegen, der künstliche Mensch, der Blick ins Weltall oder in die Tiefen der Ozeane. Das Unmögliche bekommt in der Literatur Sprache und Form und bereitet den Wunsch auf, es möge tatsächlich so sein, dass man fliegt und taucht und so etwas wie künstliche Intelligenz herstellt.