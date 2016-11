Österreich 1 19:30 bis 21:30 Sonstiges Aus dem Konzertsaal "Echo des Unerhörten" Merken Ausschnitte aus zwei Konzerten werden heute Abend präsentiert: Am 14. September war im Rahmen der Konzertreihe "Echo des Unerhörten", veranstaltet vom Verein exil.arte, der Schauspieler Udo Samel zu Gast. Er las berührende und kluge Briefe des Pianisten und Komponisten Arthur Schnabel an seine Frau und an seine Geliebte; Markus Pawlik spielte Klavierstücke von Arthur Schnabel und begleitete den Bariton Dietrich Henschel bei Schnabels Notturno nach einem Gedicht von Richard Dehmel. Am Podium war auch Werner Grünzweig, Hüter des Schnabel-Nachlasses in der Akademie der Künste Berlin. Am 27. Oktober war u.a. die Staatsphilharmonie Timisoara, dirigiert von Amaury du Closel, im Rahmen dieser Reihe zu hören. Am Programm standen diesmal Werke von Ernst Toch, Franz Schreker und Dmitri Schostakowitsch. In Google-Kalender eintragen Moderation: Irene Suchy Gäste: Gäste: Udo Samel, Dietrich Henschel, Staatsphilharmonie Timisoara