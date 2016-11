Österreich 1 23:20 bis 06:00 Sonstiges Die Ö1 Jazznacht Fünf Millionen Pesos: Clemens Hofer & TrioBoot Merken Das musikalische Spannungsfeld, in dem sich Posaunist Clemens Hofer bewegt, ist ein durchaus ungewöhnliches: Da ist der Liebhaber bekannter Standards wie "My Funny Valentine", die Hofer im Rahmen der aktuellen CD "Comfort Zone" spritzig und mit Sinn für klangschöne melodische Bögen zu interpretieren weiß. Und da ist der experimentierfreudige Freigeist, der auch gerne ohne Vorgaben improvisiert, und der den Sound der Posaune immer wieder mittels elektronischer Effekte erweitert. Sinnliche Plastizität ist es, nach der Clemens Hofer, der aus Spittal an der Drau stammt und in Wien lebt, in beiden Sphären strebt. Andreas Felber bittet den Posaunisten zum Gespräch und präsentiert das Konzert seiner Formation TrioBoot mit Gitarrist Michiru Ripplinger und Schlagzeuger Wolfgang Kendl vom 9. September 2016 im Wiener RadioCafe, aufgenommen im Rahmen der Reihe "5 Millionen Pesos". In Google-Kalender eintragen Moderation: Andreas Felber