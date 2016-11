Österreich 1 17:05 bis 19:00 Kabarett Diagonal Radio für Zeitgenoss/innen Zur Person Ruth Beckermann, Filmemacherin. Umherstreifen, Festhalten, Assoziieren Merken Seit vierzig Jahren sind die Dokumentarfilme Ruth Beckermanns ein Spiegel der österreichischen Gesellschaft und ihres Bewusstseinswandels. In "Die papierene Brücke" setzt sie sich mit der eigenen jüdischen Identität auseinander, und als 1996 die Wanderausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht in Wien zu sehen ist, begibt sie sich mit einer Kamera in die Ausstellungsräume und fängt für "Jenseits des Krieges" die Reaktionen der Besucher ein. Auch das Unterwegs-Sein zwischen Orten, Welten und Zeiten ist ein Leitfaden in ihren Filmen ("Nach Jerusalem", "Ein flüchtiger Zug nach dem Orient", "American Passages"). 2013 fährt sie in "Those Who Go Those Who Stay" quer durch Europa und entlang der Mittelmeerküste, wobei sich Reisebewegungen und Fluchtbewegungen zu überschneiden beginnen. Ruth Beckermanns Aktivitäten beschränken sich bei weitem nicht nur auf das Filme-Machen: im Buch "Die Mazzesinsel" dokumentiert sie die Geschichte der Juden im Wiener 2. Bezirk. Gemeinsam mit zwei Kollegen hat sie als Gegenwehr gegen die Übermacht der US-Filmindustrie den "Filmladen", einen Filmverleih, gegründet. Vergangenes Jahr hat Ruth Beckermann mit der Installation "The Missing Image" für Aufsehen gesorgt. Auf dem Albertinaplatz in Wien hat sie Alfred Hrdlickas Bronzefigur eines straßenwaschenden Juden das "fehlende Bild" hinzugefügt: in einer Videoinstallation waren neben der knienden bärtigen Figur lachende Wiener und Wienerinnen zu sehen. In Kürze startet Beckermanns neuester Film "Die Geträumten" in den Kinos, der den Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan zum Thema hat - gedreht im Studio 3 des Funkhauses in der Wiener Argentinierstraße. In Google-Kalender eintragen Moderation: Peter Lachnit