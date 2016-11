Anixe HD 22:15 bis 22:45 Reportage ANIXE auf Reisen Hongkong mit Hannes Jaenicke D Merken Schauspieler Hannes Jaenicke widmet sich in seiner Folge dem unbekannten, grünen Teil Hongkongs. Denn die asiatische Metropole ist mehr als nur eine Station für einen Zwischenstopp. Die Naturparks um Hongkong erkundet Hannes Jaenicke beim Hiking. Die teils unbewohnten, vorgelagerten Inseln laden nicht nur zum aktiven Wassersport ein, sondern auch zum Sonnenbad am weißen Sandstrand. Dabei probiert Hannes Jaenicke Sportarten, die kein Mensch bei uns mit Hongkong in Verbindung bringt. Anschließend geht es zum Wetten auf eine der größten Pferderennbahnen der Welt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: ANIXE auf Reisen