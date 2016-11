Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Sarah ist völlig überrascht, als Metz ihr plötzlich einen Heiratsantrag macht. Georg ist über diese Wendung so geschockt, dass er auf Metz losgeht ... Markus und Ronnie bringen das Baby erst einmal in der Einliegerwohnung der Steinfelds unter, wo sich Janosch und Christine Groenke um die Kleine kümmern wollen. Zuerst sind die beiden sehr zögerlich, doch dann finden sie gefallen an der Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Annette Schreiber (Ronnie Fritz) Ulrich Drewes (Werner Metz) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Franziska Grasshoff (Sarah Steinfeld) Ingo Schmoll (Markus Steinfeld) Patrick Gräser (Janosch Steinfeld) Doris Otto-Franke (Christine Groenke) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer