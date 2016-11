Anixe HD 15:00 bis 16:00 Arztserie Alphateam Schutzengel D 1996 Merken Als ein junger Mann in die Notaufnahme stürzt und um Hilfe für seine Schwester Petra bittet, ist Dr. Carstens und sein Team gefordert. Petra droht zu verbluten, da sie an sich selbst eine Abtreibung versucht hat. Es gelingt die starke Blutung zu stoppen und sogar die Gebärmutter der jungen Frau zu retten, jedoch braucht sie nun dringend eine Blutspende- ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Marlies Engel (Oberschwester Gisela) Nils Julius (Peter) Tanja Falk (Petra) Uwe Karpa (Brenneke) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Norbert Schultze jr. Drehbuch: Marie-Louise Gemmill