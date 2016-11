Anixe HD 18:00 bis 18:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Ronnie macht sich auf die Suche nach Dennis, dem Vater der kleinen Ronja. Sie hofft, auf diesem Wege an Tina heranzukommen. Derweil spielt Markus den Babysitter, wird aber plötzlich zu einem Notfall gerufen. Als er zurückkehrt, macht er eine schreckliche Entdeckung ... Angie fühlt die Spielsucht wieder in sich und besucht das Spielcasino. Kann sie der Versuchung widerstehen. Kurz darauf leiht sie Geld von Uwe, der ihr bei der Gelegenheit eine überraschende Liebeserklärung macht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Katja Frenzel-Röhl (Tina Berger) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Herwig Fischer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer