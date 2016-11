Anixe HD 17:30 bis 18:00 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken Georg möchte, dass Maria zu ihm zieht, doch sie zögert. Erst nach einem Gespräch mit Janosch stimmt sie schließlich zu. Mitten in Georgs und Marias Feier platzt Sarah herein ... Micki nimmt noch einmal Abschied von ihren Freunden. Nur ihr Bruder Tommy kennt ihren geheimen Plan ... Die vorzeitig aus dem Gefängnis entlassene Ingeborg Stolpe kehrt an das Krankenhaus zurück und bekommt von Georg eine neue Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Florentine Lahme (Karen Stember) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Matthias Fuchs (Robert Borchert) Ludwig Schütze (Georg Steinfeld) Kira von Maydell (Maria Leffes) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Johannes Schäfer Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer