radioWissen am Nachmittag Weimarer Republik Die Anfänge der Weimarer Republik. Aufbruch und Dauerkrise / Hindenburg. Ein deutscher Mythos / Das Kalenderblatt 28.11.1925: Reichspatent auf die "zersägte Jungfrau". Von Henrike Leonhardt Die Anfänge der Weimarer Republik - Aufbruch und Dauerkrise. Autor: Rainer Volk. Im November 1918 stand die Niederlage des Wilhelminischen Reichs im 1.Weltkrieg fest. Der Kaiser musste auf Druck der Siegermächte abdanken. Deutschland brauchte eine neue Führung, sowohl politisch wie auch militärisch. Deshalb bildeten Parlamentarier wie Friedrich Ebert (SPD) und Hugo Haase (USPD) rasch einen "Rat der Volksbeauftragten". Diese provisorische Regierung hatte gleich mehrere enorm schwere Aufgaben zu schultern: die Truppen an der Front mussten geordnet in die Heimat ("demobilisiert") gebracht werden, mit den siegreichen Alliierten waren Friedensverhandlungen einzuleiten, die Versorgung der Zivilbevölkerung war zu sichern - und dann brauchte das Land noch eine demokratische Verfassung. Die Sendung skizziert mit Hilfe von Zeitzeugen und Experten die dramatischen Geburtsmonate der Weimarer Republik in den Jahren 1918 und 1919: die Ausrufung der Republik, den Spartakusaufstand in Berlin, die Räterepublik in Bayern und den Weg zur Weimarer Reichsverfassung. Für sie gab es zunächst eine Mehrheit unter der Bevölkerung, weshalb die Demokraten hofften, die erste Republik in Deutschland werde politisch lange blühen.