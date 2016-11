Bayern 2 09:05 bis 10:00 Sonstiges radioWissen Bayern in den Nachkriegsjahren Flüchtlinge in Bayern nach dem Krieg. Start in einer neuen Heimat / Wilhelm Hoegner. Ministerpräsident auf Befehl / Das Kalenderblatt 28.11.1925: Reichspatent auf die "zersägte Jungfrau". Von Henrike Leonhardt Merken Flüchtlinge in Bayern nach dem Krieg - Start in einer neuen Heimat. Autorin: Ulrike Beck. In Bayern kommen nach dem Zweiten Weltkrieg fast zwei Millionen deutsche Flüchtlinge und Vertriebene an, die ihre Heimat in Ostmitteleuropa verlassen mussten. Angesichts der Wohnungsnot in den zerbombten Städten werden die Neubürger größtenteils auf dem Land untergebracht, wo die Versorgungslage nicht ganz so katastrophal ist. Jeder verfügbare Raum wird genutzt, um die Vielzahl der Flüchtlinge unterzubringen. Wer nicht in einer Notunterkunft Platz findet, wird vom Wohnungsamt bei einer einheimischen Familie einquartiert. Die Vorgabe der amerikanischen Militärregierung ist die rasche Integration der Neubürger in Bayern. Es werden Flüchtlingskommissare eingesetzt, die sich darum kümmern sollen, dass die wenigen vorhandenen Ressourcen gerecht verteilt werden. Doch der Start in der neuen Heimat ist schwierig, denn willkommen sind die Neubürger anfangs eher selten. Einige werden freundschaftlich aufgenommen, viele dagegen wie Vieh behandelt. Die Bedingungen, unter denen sich knapp zwei Millionen Deutsche nach 1945 in Bayern eine neue Existenz aufgebaut haben, sind extrem unterschiedlich. Auch wenn mit dem Wirtschaftswunder ihre Integration weitgehend als Erfolgsgeschichte geglückt ist, waren die Anfangsjahre für viele ein Alptraum. In Google-Kalender eintragen