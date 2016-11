Bayern 2 20:05 bis 21:00 Sonstiges radioSpitzen Kabarett und Comedy Zugespitzt - der satirische Monatsrückblick von Lars Reichow Merken "Es gibt viele musikalische Schubladen. Ich will eine ganze Kommode sein.", sagt Lars Reichow. Und in der Tat: Für die Bezeichnung "Musikkabarettist" ist der gebürtige Mainzer musikalisch überqualifiziert, weshalb man ihn stattdessen ehrfürchtig den "Klaviator" nennt. Für seine intelligenten, witzigen und virtuosen Programme ist der Entertainer mit insgesamt zehn Kleinkunstpreisen ausgezeichnet worden. Lars Reichow wird 1964 in einer auf der humoristischen Deutschlandkarte besonderen Stadt geboren - in Mainz, wo traditionell die politisch-literarische Seite der Fastnacht gepflegt wird. Mittlerweile wirkt Lars Reichow bei der "Mutter aller Humorschlachten", der Fastnachtsendung "Mainz bleibt Mainz", als satirischer Nachrichtenmoderator mit. Seine kreative Laufbahn aber beginnt musikalisch. Künstlerisch sozialisiert wird Lars Reichow durch seinen Vater, der als Pianist in einer Jazzformation spielt. Im heimischen Keller drängen sich oft 13 Leute auf engstem Raum, rauchen, trinken Wein und machen Musik. Der kleine Lars wird infiziert und findet in der väterlichen "Bernd Reichow Jazz Formation" bald Verwendung. Eine weitere prägende Figur in Lars Reichows Leben ist der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch, den er Anfang der 80er-Jahre kennenlernt. Mit gerade mal 18 Jahren begleitet Reichow den Altmeister als Posaunist auf dessen Tourneen. Auf den deutschen Kabarett- und Kleinkunstbühnen gilt Lars Reichow seit 1992 als einer der vielseitigsten Künstler seiner Zunft. Er verbindet politisches Kabarett mit schmissigen Chansons und alltägliche Beobachtungen mit tiefgehenden Betrachtungen deutscher Befindlichkeiten. Die thematische Bandbreite seiner Lieder und Geschichten ist enorm. Lars Reichow singt über die Dekorationswut der Frauen und das süße Leben der reichen Rentner, er rechnet mit der Großmannssucht der dicken Deutschen und mit seinem lethargisch im Sitzsack vor sich hin pubertierenden Sohn ab, formuliert seine Sorge um den weiterentwickelten Affen "Mensch" und arrangiert die weltweite Finanzkrise zur Mini-Oper. Seit Oktober 2014 ist er mit "Freiheit" unterwegs - einem Programm "für freie Menschen mit freiem Geist". Auch in Hörfunk und Fernsehen spielt Lars Reichow seine Vielseitigkeit aus: Er ist Gastgeber der "Lars-Reichow-Show" und Moderator der Verbraucher-Comedy "Ohne Garantie" im ZDF. Er moderiert das Kulturmagazin "Kunscht!" im SWR-Fernsehen, die "Musikalische Monatsrevue" bei SWR2 und ist regelmäßiger Autor des Monatsrückblicks "Zugespitzt" in den "radioSpitzen" auf Bayern 2. In Google-Kalender eintragen