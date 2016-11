Bayern 2 08:05 bis 09:00 Sonstiges Bayerisches Feuilleton Coole Coups. Der Filmemacher Klaus Lemke 2016-11-27 20:05 Merken Im Mai 2015 begannen die Dreharbeiten zu Klaus Lemkes 46. und bis dato letzten Film. Arbeitstitel: "Unterwäsche-Lügen". Schauplatz: Die Münchner Maxvorstadt und Schwabing. Wo sonst? Hier wohnt Lemke seit fast fünf Jahrzehnten, hier lagen seine filmischen Universitäten, hier entdeckte er Iris Berben, Dolly Dollar, Wolfgang Fierek und Cleo Kretschmer, hier kennt er sich aus. Lemke ist wieder voll da. Der Regisseur gehörte in den 1960er Jahren zur ersten Riege des Deutschen Autorenfilms und erlangte später mit Kult-Komödien wie "Amore", "Ein komischer Heiliger" oder "Rocker" weit mehr als lokale Berühmtheit. Bis heute arbeitet der mittlerweile 75-Jährige am liebsten mit Laien und verficht ein Prinzip radikaler Unabhängigkeit. Das Ergebnis: Filme so spontan, locker, unverbraucht wie das Leben selbst. Mit einem Streifzug durch das Universum des Klaus Lemke porträtiert Friedemann Beyer den fröhlichen Außenseiter und sein Werk. In Google-Kalender eintragen

