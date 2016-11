BBC Entertainment 21:00 bis 21:45 Sonstiges Father Brown The Grim Reaper GB 2014 Merken Father Brown must figure out who is sending a series of poison pen letters. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mark Williams (Father Brown) David Troughton (John Tatton) Adam Long (Alfred Tatton) Sorcha Cusack (Mrs McCarthy) Maureen O'Connell (Oona Crawford) James Fleet (Dr Adam Crawford) Alex Price (Sid Carter) Originaltitel: Father Brown Regie: Matt Carter Drehbuch: G.K. Chesterton, Rachel Flowerday, Tahsin Guner, David Semple Musik: Debbie Wiseman Altersempfehlung: ab 12