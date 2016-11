Sky Sport Austria 13:15 bis 15:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga FC Red Bull Salzburg - FC Admira Wacker Mödling, 16. Runde* Stereo 16:9 HDTV Merken Nach dem 1:2-Ausrutscher bei Schlusslicht Mattersburg ist Meister Salzburg wieder im Soll. Gegen Rapid feierten die "Bullen" einen - nach Oscar Garcias Gusto verdienten - 2:1-Erfolg: "Wir waren 95 Minuten besser, in der ersten Hälfte sowieso, wir hätten drei oder vier Tore mehr schießen können. Wir haben ein Endergebnis, das jeder will." Auch der Klub aus der Südstadt erzielte nach drei Pleiten endlich wieder ein positives Ergebnis: Mit 4:1 fegte Admira Wacker den WAC vom Platz. "Heute haben wir wieder gut gespielt und uns endlich die Punkte geholt", freute sich Doppeltorschütze Thomas Ebner, "jetzt müssen wir schauen, dass wir da dranbleiben." Für die 0:4-Klatsch. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie