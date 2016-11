Sky Sport Austria 11:15 bis 13:15 Fußball Fußball: Österreich, tipico Bundesliga SK Rapid Wien - SK Puntigamer Sturm Graz, 16. Runde Stereo 16:9 HDTV Merken Debüt misslungen! Sein erstes Pflichtspiel als neuer Rapid-Trainer hatte sich Damir Canadi sicherlich anders vorgestellt. Aber bei Meister Salzburg kann man schon mal 1:2 verlieren. "Das war ein verdienter Sieg für Salzburg", meinte Altachs Ex-Trainer. "Wir waren in wenigen Phasen bereit, das Spiel zu gewinnen. Es gab vielleicht einige Minuten, in denen wir Paroli bieten konnten, aber es hat an Dynamik und im Passspiel gefehlt. Wir haben nur reagiert statt agiert." Jetzt ist Spitzenreiter Sturm zu Gast in Hütteldorf. Holen die "Grün-Weißen" unter Canadi ihre ersten Zähler? Im Spitzenspiel bei Verfolger Altach erkämpften sich die Steirer in Unterzahl ein Last-Minut. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie